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Belçika Milli Takımı'nda Domenico Tedesco dönemi resmen başladı

Belçika Futbol Federasyonu, A milli takım teknik direktörlüğüne Domenico Tedesco'nun getirildiğini duyurdu.

Belçika Milli Takımı'nda Domenico Tedesco dönemi resmen başladı

Dünya Kupası 2022'nin ardından Roberto Martinez'le yollarını ayıran Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu.

Belçika Federasyonu'ndan yapılan açıklamada son olarak Bundesliga ekibi Leipzig'i çalıştıran Domenico Tedesco ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

İtalyan teknik direktör yaptığı açıklamada, "İlk görüşmeden itibaren her şeyin doğru olduğunu hissettim. Çok motiveyim ve hemen başlamak için sabırsızlanıyorum. Belçika'nın yeni teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur." dedi.

Belçika Milli Takımı'nda Domenico Tedesco dönemi resmen başladı - 1
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