Belçika-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika ile Slovakya karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. İşte, Belçika-Slovakya maçı hakkında bilgiler...



Belçika-Slovakya maçı, 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.



HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK



Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.



Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.



REKABETTE BERABERLİK ÖN PLANDA



Belçika ile Slovakya, daha önce 3 müsabakada karşı karşıya geldi.



İki takım arasında daha önce yapılan maçlarda Belçika 1 kez kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Belçika 4, Slovakya 3 kez fileleri havalandırdı.



Slovakya, yarınki maçta kazanması durumunda hem EURO 2024'te son 16 tur kapısını aralayacak hem de Belçika karşısında tarihindeki ilk galibiyeti alacak.



TAKIMLARIN EURO 2024 SERÜVENİ



Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, elemelerde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti.



F Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Belçika, 20 puanla namağlup ve lider olarak doğrudan EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.



İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya Milli Takımı, elemelerde Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile karşılaştı.



Elemelerde J Grubu'nda çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Slovakya, Portekiz'in arkasında ikinci olarak EURO 2024'e katılma hakkı kazandı.



MUHTEMEL İLK 11



Takımların yarınki müsabakaya şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:



Belçika: Casteels, Faes, Witsel, De Cuyper, Castagne, Mangala, Onana, Doku, Trossard, De Bruyne, Lukaku



Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin