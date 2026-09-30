Belçika-Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacağı mücadelede Norveçli hakem Rohit Saggi, düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak maçta Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen, üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Norveçli Marius Hansen Grotta, görev yapacak.

Türkiye grupta oynadığı ilk iki maçta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya da 4-1 mağlup oldu ve puan almayı başaramadı.