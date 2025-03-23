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Belçika - Ukrayna Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Play-off mücadelesinde Belçika, ev sahibi avantajını kullanarak Ukrayna karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Peki Belçika - Ukrayna play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belçika - Ukrayna Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi’nde karşısında ilk maçta rakibini 3-1 deviren Ukrayna, önemli bir başarıya imza atmak istiyor. Belçika - Ukrayna arasında oynanacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Belçika’ya karşılaşmayı uzatmalara taşımak için en az 2 gol gerekiyor. Peki Belçika - Ukrayna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

BELÇİKA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Belçika ve Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Cegeka Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Belçika her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda şansını kaybedecek. Ukrayna ise tek farklı mağlup olması durumunda ilk karşılaşmada yakaladığı avantajla bir üst lige yükselecek.

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