Belçika - Ukrayna Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi’nde Belçika karşısında ilk maçta rakibini 3-1 deviren Ukrayna, önemli bir başarıya imza atmak istiyor. Belçika - Ukrayna arasında oynanacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Belçika’ya karşılaşmayı uzatmalara taşımak için en az 2 gol gerekiyor. Peki Belçika - Ukrayna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…



BELÇİKA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Belçika ve Ukrayna kozlarını paylaşıyor. Cegeka Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



Belçika her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda şansını kaybedecek. Ukrayna ise tek farklı mağlup olması durumunda ilk karşılaşmada yakaladığı avantajla bir üst lige yükselecek.

