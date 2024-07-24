Belçikalı birçok Olimpiyat sporcusunun Covid-19 testi pozitif çıktı: Ayrı antrenman yapıp, ayrı yemek yiyorlar!

Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws gazetesinin Belçika Olimpiyat Komitesi Tıbbi Baş Sorumlusu Johan Bellemans'a dayandırdığı haberine göre, virüsün daha fazla sporcu ve delegasyon üyesine bulaşmaması için gerekli önlemler alındı.



Önlemler kapsamında tüm gazetecilerin toplu alanda maske takması ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin Belçika ekibinin bulunduğu kısma girmeden önce negatif test göstermeleri zorunlu tutuldu.



Belçika kafilesinden birçok sporcunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ekibin, Olimpiyatlar Oyunları'nın düzenleneceği Paris'e varışı ertelendi.



"AYRI ANTRENMAN YAPIP, AYRI YEMEK YİYORLAR"



Buna rağmen yaşanan durumun "yarışmadan çıkarılma anlamına gelmediğini" vurgulayan Bellemans, söz konusu kişilerin ayrı bir odaya alınarak izole edildiğini belirtti.



Bellemans, "Testi pozitif çıkan sporculara ayrı bir oda tahsis ediliyor ve ayrı antrenman yapıp, ayrı yemek yiyorlar. Covid-19 birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha az semptomatik olduğu için onları otomatik olarak yarışma dışı bırakmıyoruz." ifadelerini kullanarak, hiçbir sporcunun sağlık durumunun ciddi olmadığını kaydetti.



Olimpiyatlar, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Paris'te yapılacak.