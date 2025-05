Belediyeler, Fenerbahçe Beko'nun finalini kamusal alanlarda yayınlayabilecek

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, S Sport kanalının yayıncısı olduğu THY EuroLeague Final Four maçlarının belediyeler tarafından kamusal alanlarda yayınlanabileceğini duyurdu.



Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, oynanacak THY Final Four karşılaşmalarının frekans bilgilerini paylaşarak "THY EuroLeague Final Four organizasyonun Türkiye'deki yayıncısı S Sport ve S Sport Plus'tır. Final Four karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır. Türkiye genelindeki tüm belediyeler, paylaşılan frekans üzerinden karşılaşmaları kamusal alanlarda yayınlayabilir. Tüm sporseverlere keyifli seyirler diler, dörtlü finalde finale kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'ya canı gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.