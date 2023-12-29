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Belhanda, Adana Demirspor ile yollarını ayırdı: Yeni durak Katar

Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor Belhanda ile yollarını ayırma kararı aldı.

Belhanda, Adana Demirspor ile yollarını ayırdı: Yeni durak Katar

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Belhanda'nın kariyerine Katar'da devam etmesi bekleniyor. 

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