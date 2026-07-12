Bellingham böyle istedi. İngiltere, 120 dakika sonunda Norveç'i eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere , yarı final bileti için ABD'nin Miami kentinde karşı karşıya geldi.

Miami'nin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yaptığı müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla İngiltere oldu.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

Norveç, 36'da Schjelderup'un golüyle öne geçti. Jude Bellingham, 45+2. dakikada skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Bellingham; ilk uzatma devresinin başında, 93. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Bu sonucun ardından İngiltere, adını yarı finale yazdırdı. Norveç ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

İngiltere, Arjantin-İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak.