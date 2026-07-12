Bellingham böyle istedi. İngiltere, 120 dakika sonunda Norveç'i eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
12.07.2026 00:01
Son Güncelleme: 12.07.2026 02:59
Norveç-İngiltere maçında iki takım futbolcuları hakemin kararını beklerken...
Norveç ile İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. Kazanan İngiltere oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere, yarı final bileti için ABD'nin Miami kentinde karşı karşıya geldi.
Miami'nin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yaptığı müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla İngiltere oldu.
Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.
Norveç, 36'da Schjelderup'un golüyle öne geçti. Jude Bellingham, 45+2. dakikada skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Bellingham; ilk uzatma devresinin başında, 93. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
Bu sonucun ardından İngiltere, adını yarı finale yazdırdı. Norveç ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
İngiltere, Arjantin-İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak.
NORVEÇ'İN SERÜVENİ
Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda beş kez şampiyon olan Brezilya'yı Erling Haaland'ın ikinci yarıda attığı iki golle 2-1 mağlup ederek son sekiz takım arasına kaldı. Grup aşamasında Fransa'nın ardından ikinci sırayı alan İskandinav ekibi, turnuvada çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.
Erling Haaland'ın Brezilya maçı sonrası sevinci.
İNGİLTERE'NİN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU
İngiltere ise son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Jude Bellingham'ın iki gol attığı mücadelede Harry Kane de penaltıdan ağları havalandırdı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, grup aşamasını Hırvatistan, Gana ve Panama'nın önünde lider tamamlamıştı.
Dünya Kupası tarihinde üst üste üçüncü kez çeyrek final oynayacak İngiltere, turnuvadaki son 10 maçında yalnızca bir yenilgi aldı.