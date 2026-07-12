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Bellingham böyle istedi. İngiltere, 120 dakika sonunda Norveç'i eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

12.07.2026 00:01

Son Güncelleme: 12.07.2026 02:59

Bellingham böyle istedi. İngiltere, 120 dakika sonunda Norveç'i eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
Reuters

Norveç-İngiltere maçında iki takım futbolcuları hakemin kararını beklerken...

NTV - Haber Merkezi
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Norveç ile İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. Kazanan İngiltere oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere, yarı final bileti için ABD'nin Miami kentinde karşı karşıya geldi.

 

Miami'nin turnuvadaki son maçına ev sahipliği yaptığı müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla İngiltere oldu.

 

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

 

Norveç, 36'da Schjelderup'un golüyle öne geçti. Jude Bellingham, 45+2. dakikada skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Bellingham; ilk uzatma devresinin başında, 93. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

 

Bu sonucun ardından İngiltere, adını yarı finale yazdırdı. Norveç ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

 

İngiltere, Arjantin-İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak.

02:47
İNGİLTERE YARI FİNALDE
120 dakikada kazanan İngiltere oldu. Rakibine 2-1'lik üstünlük kuran İngilizler, adını yarı finale yazdırdı.
Reuters
02:26
İKİNCİ UZATMA DEVRESİ
Karşılaşmanın ilk uzatma devresinde İngiltere'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. İkinci uzatma yarısı başladı.
Reuters
02:17
PENALTI İPTAL
99. Dakika: İngiltere'nin kazandığı penaltı iptal edildi. Ceza sahası içinde Spence'in yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörde inceleyen hakem Turpin, kararını iptal etti ve oyunun Norveç adına serbest vuruşla başlamasına hükmetti.
Reuters
02:11
İNGİLTERE GERİ DÖNDÜ
93. Dakika: İngiltere öne geçti. Morgan Rogers'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Nyland sektirdi, dönen topu Bellingham tamamladı ve İngiltere, 2-1 öne geçti.
Reuters
02:05
UZATMALARA GİDİLDİ
Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçta 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. İlk uzatma devresi başladı.
Reuters
01:39
DİREKTEN DÖNDÜ
76. Dakika: Direk, gole izin vermedi. Norveç'in kullandığı kornerde ceza sahasına yükseltilen topa kafayla vuran Sörloth'un şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
Reuters
01:18
BU KEZ NORVEÇ'İN GOLÜ İPTAL
55. Dakika: Bir gol daha iptal edildi. Norveç'in kazandığı kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası seken topu Heggem tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR monitöründe inceleneen gol, Haaland'ın faulü nedeniyle iptal edildi.
Reuters
00:51
KANE ATTI AMA OFSAYT
45+4' İkinci gol iptal edildi. İngiltere atağında Jude Bellingham'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Harry Kane'in aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada...
Reuters
00:48
BELLINGHAM ATTI, EŞİTLİK GELDİ
45+2' Maçta eşitlik var. İngiltere beraberliği yakaladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan ve ceza sahasına giren Bellingham, dar açıdan yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
Reuters
00:37
İLK GOL GELDİ
36. Dakika: Norveç 1-0 önde. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Schjelderup'un sol ayağıyla uzak mesafeden vuruşu ağları sarstı ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
00:22
İNGİLTERE OYNUYOR, NORVEÇ BEKLİYOR
Maçta 20 dakika geride kalırken topla oynamada İngiltere'nin Norveç'e karşı yüzde 65'e 35 üstünlüğü bulunuyor.
Reuters
23:34
MAÇ BAŞLADI
Norveç-İngiltere karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Reuters
22:52
İLK 11'LER
Norveç: Nyland, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Ryerson, Sörloth, Haaland. İngiltere: Pickford, Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Gordon, Madueke, Kane.
Reuters

NORVEÇ'İN SERÜVENİ

 

Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, son 16 turunda beş kez şampiyon olan Brezilya'yı Erling Haaland'ın ikinci yarıda attığı iki golle 2-1 mağlup ederek son sekiz takım arasına kaldı. Grup aşamasında Fransa'nın ardından ikinci sırayı alan İskandinav ekibi, turnuvada çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.

Reuters

Erling Haaland'ın Brezilya maçı sonrası sevinci.

İNGİLTERE'NİN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

 

İngiltere ise son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Jude Bellingham'ın iki gol attığı mücadelede Harry Kane de penaltıdan ağları havalandırdı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, grup aşamasını Hırvatistan, Gana ve Panama'nın önünde lider tamamlamıştı.

 

Dünya Kupası tarihinde üst üste üçüncü kez çeyrek final oynayacak İngiltere, turnuvadaki son 10 maçında yalnızca bir yenilgi aldı.

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