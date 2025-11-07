Bellingham ve Foden "Üç Aslan"a geri dönüyor: 25 kişilik kadro açıklandı

Dünya Kupası Elemeleri'nde şu ana kadar çıktığı altı maçın hepsini kazanan ve 18 puan toplayan İngiltere, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Ada ülkesinin gruptaki son iki maçı olan Arnavutluk ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, Letonya maçında kadroya almadığı Jude Bellingham ile Phil Foden'ı geniş kadroya dahil etti.

İşte İngilizlerin Sırbistan ve Arnavutluk maçları öncesindeki aday kadrosu:

Kaleciler: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

Savunmacılar: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Orta Sahalar: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)

Forvetler: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal)