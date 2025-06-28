Benfica, 37 yaşındaki kaptanının sözleşmesini uzattı
Benfica, 37 yaşındaki Arjantinli kaptanı Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.
Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, 37 yaşındaki stoperi Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Otamendi'nin sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Hadi kaptan!" ifadeleri kullanıldı.
Takımın kaptanlığını da yapan Otamendi, Benfica'da bu sezon 53 maçta oynadı.
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