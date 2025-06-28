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Benfica, 37 yaşındaki kaptanının sözleşmesini uzattı

Benfica, 37 yaşındaki Arjantinli kaptanı Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.

Benfica, 37 yaşındaki kaptanının sözleşmesini uzattı

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve 'nun forma giydiği Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden , 37 yaşındaki stoperi Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Otamendi'nin sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Hadi kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

Takımın kaptanlığını da yapan Otamendi, Benfica'da bu sezon 53 maçta oynadı.

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