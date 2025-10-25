Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Benfica - Arouca karşı karşıya geliyor. Arouca zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Benfica - Arouca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BENFİCA - AROUCA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Portekiz Liga’da haftanın dikkat çeken maçında Benfica - Arouca kozlarını paylaşıyor. Lisbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

