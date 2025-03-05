Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica - Barcelona maçı hangi kanalda? (Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın mücadelesinde Benfica ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin şifresiz olarak yayınlanacağı kanal belli oldu. Barcelona’da önemli mücadele öncesinde gözler Lewandowski’ye çevrildi. Polonyalı yıldız, takımının en golcü oyuncusu olurken Yamal, Gavi, Raphinha gibi oyuncuların performansı dikkat çekti. Benfica’nın ise Barcelona önünde en önemli kozu Pavlidis olacak. İki takım lig aşamasında karşı karşıya gelirken Barcelona rakibini deplasmanda tek farkla geçmişti. Peki Benfica - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanal…



BENFİCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Portekiz ekibi Benfica, Barcelona’yı konuk ediyor.



Benfica ve Barcelona arasında oynanacak karşılaşma 5 Mart Çarşamba günü saat 23:00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.



KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?



Milli yıldızlar, Kerem Aktüroğlu ve Orkun Kökçü’nün Barcelona karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Estadio da Luz'da oynanacak olan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.



İKİ TAKIM LİG AŞAMASINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ



Bruno Lage’nin ve Hansi Flick’in ekipleri lig aşamasında karşı karşıya gelirken Barcelona rakibini geriye düşmesine rağmen 5-4 mağlup etmeyi başardı. Benfica ilk kez lig formatında düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.



Barcelona ise lig etabının en başarılı takımlarından birisi oldu. Katalanlar, 8 maçta tek mağlubiyet yaşarken 19 puan topladı ve 2. sırada yer aldı.



MUHTEMEL 11’LER



Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Lemos Araujo, Fernandez, Florentino, Aursnes, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis



Barcelona: Szczesny, Araujo, Cubarsi, Balde, Kounde, Casado, Pedri, Raphinhan, Gavi, Yamal, Lewandowski

