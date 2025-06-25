Benfica, Bayern Münih'i tek golle geçti
Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 yendi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Portekiz temsilcisi Benfica, Almanya takımı Bayern Münih'i 1-0 yendi.
ABD'nin Charlotte eyaletindeki Bank of America Stadı'nda oynanan maçta Portekiz temsilcisi Benfica, Almanya takımı Bayern Münih ile karşılaştı.
Benfica, maçın 13. dakikasında Andreas Schjelderup'in attığı golle maçı kazanmayı bildi.
Bu sonuçla C Grubu'nda 7 puana ulaşan lider Benfica ile 6 puanlı Bayern Münih, son 16 turuna yükselen takımlar oldu
Auckland City ile Boca Juniors arasında oynanan günün diğer karşılaşması ise 1-1 devam ederken hava koşulları nedeniyle tamamlanamadı.
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