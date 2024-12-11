Benfica-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica-Bologna maçına geri sayım başladı. Benfica çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bologna ise 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 33. sırada yer alıyor. Benfica, tarihinde ilk kez Bologna ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, maça dair araştırmalar başladı. İşte, Benfica-Bologna maçına dair tüm bilgiler...



BENFİCA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lizbon’da bulunan Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak Benfica-Bologna maçı, 11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00’da başlayacak.



Benfica-Bologna maçı, şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.



Mücadeleyi Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise Radu Ghinguleac ve Mircea Grigoriu üstlenecek.



MİLLİ YILDIZLAR MAÇTA OYNAYACAK MI?



Bu sezon Portekiz Ligi'nde başarılı bir istatistiğe ulaşa Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI



20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)



23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)



23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)



23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)



23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)



23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

