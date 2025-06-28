Benfica - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda dikkat çeken mücadelede Benfica ve Chelsea kozlarını paylaşıyor. Chelsea’da gözler Palmer, Madueke, Delap, Caicedo, Neto gibi yıldızlarda olacak. Benfica’da ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Orkun Kökçü, son olarak teknik direktörüyle olan tartışmayla gündeme gelmişti. İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…



BENFİCA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?



Benfica ve Chelsea arasında oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Slavko Vincic yönetecek.

