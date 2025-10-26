Benfica futbol tarihine geçti

85.422 KİŞİ OY KULLANDI Observador gazetesinin haberine göre gerçekleştirilen seçimde tam 85.422 kişi oy kullandı. Bu durum, seçimin futbol tarihinde en fazla oyun kullanıldığı seçim olarak tarihe geçmesini sağladı.

RUI COSTA FAVORİ



Aynı haberin aktardıklarına göre mevcut başkan Rui Costa, yapılan sandık çıkışı anketlerinde birinci olarak öne çıkıyor.

Joao Noronha Lopes'in ise seçimi ikinci tura götürme konusunda umutlu olduğu iddia edildi.



"ADAYLAR TEBRİĞİ HAK EDİYOR"



Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho da dün alınan 5-0'lık Arouca galibiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında kendisine seçimler hakkında sorulan soruya yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam şu sözleri kullandı:

"Seçimi ne tercih ediyorum ne de tercih etmiyorum. Yapabilme şansım olsaydı da bir şeyi değiştirmezdim. Kesinlikle fantastik bir gün. Dünya rekoru kırdık, kulübün bağlarını güçlendiren bir dünya rekoru. Bana kalırsa taraftarlarımız tebriği hak ediyor, başkan adayları da tebriği hak ediyor. Bir "Benficaizm" yarattılar."

