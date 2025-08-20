Benfica maçı için Türkiye geldi: Soluğu Aziz Yıldırım'ın yanında aldı

Cristian Baroni, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu'nda Benfica ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.



Baroni, eski başkan Aziz Yıldırım'la ofisinde bir araya gelerek hasret giderdi.



Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy'e giderek stadı gezmişti.

Futboldan emekli olan 42 yaşındaki Baroni, 2014 yılında Fenerbahçe forması giymişti.