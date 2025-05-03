Benfica maçı ne zaman? Estoril - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de kadrosunda yer aldığı Benfica, şampiyonluk yarışında Estoril karşısına çıkıyor. 31. haftada Benfica, AVS ile oynamış ve 6-0 üstlük kurmuştu. Estoril ise Casa Pia karşısından 3-1 galip ayrılmıştı. Sıra Estoril - Benfica mücadelesinde...



ESTORİL - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Lig'in 32. haftasında karşılaşacak olan Estoril ve Benfica'nın mücadelesi 3 Mayıs günü saat 22:30'da olacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

Karşılaşma Estádio António Coimbra da Mota Stadyumu'nda oynanacak.



KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?



Kritik maçın ilk 11 kadrosunda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz AVS maçında da ikili ilk 11'de yer almıştı.