Benfica-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-Monaco Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçına geri sayım başladı. Fransa'da oynanan maçta Benfica, Monaco'yu 1-0'lık skorla geçerek rövanş için avantaj elde etmişti. Futbolseverler şimdi ise bu heyecan dolu maçın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Benfica-Monaco maçı hakkında bilgiler...



BENFİCA-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Benfica-Monaco mücadelesi bugün saat 23.00’te başlayacak.



Estadio da Luz'da oynanacak mücadele TRT tabii ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis



Monaco: Majecki, Kehrer, Salisu, Diatta, Vanderson, Zakaria, Magassa, Akliouche, Embolo, Golovin, Bieveth