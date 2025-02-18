Benfica-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica, Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Milli oyuncularımızın da forma giydiği Benfica, Monaco karşısında alacağı her türlü skorlu galibiyet ve beraberlik durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, Benfica-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Benfica-Monaco Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçına geri sayım başladı. Fransa'da oynanan maçta Benfica, Monaco'yu 1-0'lık skorla geçerek rövanş için avantaj elde etmişti. Futbolseverler şimdi ise bu heyecan dolu maçın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Benfica-Monaco maçı hakkında bilgiler...
BENFİCA-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Benfica-Monaco mücadelesi bugün saat 23.00’te başlayacak.
Estadio da Luz'da oynanacak mücadele TRT tabii ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis
Monaco: Majecki, Kehrer, Salisu, Diatta, Vanderson, Zakaria, Magassa, Akliouche, Embolo, Golovin, Bieveth
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