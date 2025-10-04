Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Portekiz Ligi’nde haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Benfica Porto’yu konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Benfica ev sahibi avantajını kullanarak Porto karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Porto ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
BENFİCA - PORTO MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Benfica - Porto mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 23.15’de başlayacak.
Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.