Benfica, Real Madrid, Milan: Süper Lig'e büyük fırsat, devlerin golcüsü boşta!

Şu ana kadar bonservisine 95 milyon euro ödenen 27 yaşındaki futbolcunun kendisine uygun bir takım aradığı kaydedildi.



Geride kalan sezonda 17 maça çıkan Jovic, 693 dakikada 4 gol kaydetme başarısı gösterdi. Deneyimli futbolcu, kariyerinin en skorer performansını ise Frankfurt'ta sergiledi. Jovic, Alman ekibinde çıktığı 93 maçta 40 gol - 10 asistlik bir grafik ortaya koydu.



LUKA JOVIC KİMDİR?



Kariyerine ülkesi Sırbistan'daki Loznica takımının altyapısında başlayan ve gösterdiği performansla Kızılyıldız'ın altyapı takımına transfer olan Luka Jovic, 25 Ocak 2016'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'e 2 milyon euro bedelle transfer olmuştu.



İmzasının 6 gün sonrasında ise 6 milyon euro bonservisle Benfica'nın yolunu tuttu. Daha sonra 1 Temmuz 2017'de Frankfurt'a kiralanan ve 2 sezon sonra oyuncunun bonservisini 22 milyon euro karşılığında alan Alman ekibi, Jovic'i 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e sattı.



İspanyol devinde beklenen performansı gösteremeyen ve 14 Ocak 2021'de Frankfurt'a kiralık olarak geri dönen golcü oyuncu, bir sezon sonra ise bedelsiz olarak Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da geçirdiği 1 sezonun ardından Jovic, Serie A devi Milan'a 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.