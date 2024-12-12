Benfica, Roger Schmidt'in tazminatını duyurdu

Portekiz temsilcisi Benfica, 31 Ağustos tarihinde Alman teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Portekiz temsilcisi, 57 yaşındaki çalıştrıcıya 8,7 milyon euro tazminat bedeli ödeneceğini açıkladı.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosunda bulunduran Benfica, Schmidt'in yerine Bruno Lage'yi teknik direktörlüğe getirmişti.