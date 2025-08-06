Benfica'da Kerem Aktürkoğlu korkusu: Olası eşleşmeyi düşünüyorlar

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirmesi için Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi, özel jetle birlikte İstanbul'a döndü.



BENFICA EK SÜRE TALEP ETTİ



Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica yöneticileri ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemesine rağmen, Portekiz ekibi henüz net bir karar vermedi ve sarı-lacivertlilerden süre talep edildi.



OLASI EŞLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR



Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Nice'i geçmeleri halinde Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin galibiyle karşılacak Benfica, gruplara kalmak istediği için transfer yapmadan Kerem Aktürkoğlu'nu bırakmaya sıcak bakmadı.



Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaları halinde gelecek tepkileri düşündüğü için henüz Kerem Aktürkoğlu'nun gidişine onay vermedi.



Fenerbahçeli yetkililer, İstanbul'a dönmesine rağmen Jose Mourinho'nun "Mutlaka alınsın" raporu verdiği Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için görüşmelere devam edecek.