Benfica'da transfer için son durum: "Kerem ikna oldu" diyerek duyurdular
Portekiz basını Benfica'nn Kerem Aktürkoğlu transferindeki son bilgileri paylaştı.
Portekiz basını Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki son durumu yazdı.
Record'un haberine göre; Benfica, Aktürkoğlu'nu kadroda tutmak için ikna etti. Aktürkoğlu en az bir sezon daha takımda kalacak.
Başkan Rui Costa, kanat transferi yerine başka pozisyonlar için oyuncu bakmaya başladı.
"KEREM BURADA OLMAKTAN MUTLU"
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular." demişti.
"BENFİCA SPORTİF ANLAMI DÜŞÜNDÜ, EKONOMİK ANLAMI DÜŞÜNMEDİ"
Mourinho ise Kerem hakkında şöyle konuşmuştu:
"Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor