Benfica'da transfer için son durum: "Kerem ikna oldu" diyerek duyurdular

Portekiz basını Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki son durumu yazdı.

Record'un haberine göre; Benfica, Aktürkoğlu'nu kadroda tutmak için ikna etti. Aktürkoğlu en az bir sezon daha takımda kalacak.



Başkan Rui Costa, kanat transferi yerine başka pozisyonlar için oyuncu bakmaya başladı.

"KEREM BURADA OLMAKTAN MUTLU"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu, büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun'la çalışmaktan keyif aldım. Benfica'da olmaktan mutlu. Benim görevim onu hazırlamaktı. Diğer konular tamamen başkanların arasında olan konular." demişti.