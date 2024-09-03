Benfica'dan Beşiktaş'a: Joao Mario'nun geliş saati belli oldu

Benfica forması giyen Joao Mario, Beşiktaş için geliyor.

Mario'nun bugün 17.50'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu João Mário, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.



Mário’yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."

Benfica ile 149 resmi maça çıkan Joao Mario, bu mücadelelerde 36 gol atıp, 26 asistlik katkı sağladı.



Süper Lig'de yaz transfer sezonu 13 Eylül tarihinde sona erecek.



Ancak Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya 3 Eylül 2024'ü 4 Eylül 2024'e bağlayan gece saat 01:00'e kadar teslim etmek zorunda.