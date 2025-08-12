Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe önlemi: İzin için olasılık bekleniyor
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica'nın kararını bekliyor. Portekiz ekibi ise Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki olasılığa göre satışa onay verecek.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu bekleyişi sürüyor.
Sarı lacivertliler, milli yıldız için yaptığı resmi teklife hala yanıt bekliyor.
25 MİLYON EURO BONSERVİS
Fenerbahçe Aktürkoğlu için Benfica'ya bonuslar dahilinde 25 milyon euro bonservis önerdi.
Benfica başkanı Rui Costa, tekliften memnun olsa da Şampiyonlar Ligi ön eleme aşaması tamamlanmadan Kerem'i bırakmaya sıcak bakmıyor.
26 yaşındaki yıldız sarı lacivertlilerin yıllık 4 milyon euroluk teklifini kabul etti.
MOURİNHO VE BRUNO'DAN AÇIKLAMA
Feyenoord maçı öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Mourinho, Aktürkoğlu sorusuna temkinli yaklaşmıştı.
Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi, o Benfica'nın oyuncusu." ifadelerini kullanmıştı.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Nice'e karşı sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Aktürkoğlu'nun rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer alacağını açıklamıştı.
