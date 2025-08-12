Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe önlemi: İzin için olasılık bekleniyor

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu bekleyişi sürüyor.



Sarı lacivertliler, milli yıldız için yaptığı resmi teklife hala yanıt bekliyor.



25 MİLYON EURO BONSERVİS



Fenerbahçe Aktürkoğlu için Benfica'ya bonuslar dahilinde 25 milyon euro bonservis önerdi.



Benfica başkanı Rui Costa, tekliften memnun olsa da Şampiyonlar Ligi ön eleme aşaması tamamlanmadan Kerem'i bırakmaya sıcak bakmıyor.



26 yaşındaki yıldız sarı lacivertlilerin yıllık 4 milyon euroluk teklifini kabul etti.

