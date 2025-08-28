Benfica'nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu ayrıntısı! Gündem oldu, hemen açıklama geldi

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Benfica'nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması dikkat çekti.



Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun neden galibiyet fotoğrafında yer almadığına açıklık getirdi. Lage, Kerem'in maç sonu doping testine gittiği için fotoğrafta olmadığını söyledi.



Lage, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı açıklamada "Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi." ifadelerini kullandı.