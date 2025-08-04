Bengisu Avcı "Okyanus Yedilisi" için kulaç atmaya başladı

Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nda 40 kilometrelik parkurla okyanusu aşmak için 12 saat boyunca aralıksız kulaç atacak...

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'ı (Okyanus Yedilisi) tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.



Temmuz ayında Kuzey Kanalı’nı 10 saat 48 saniyede 42 bin kulaçla geçerek rekor kıran ve ilk 6 parkuru tamamlayan İzmirli Avcı, dün akşam TSİ ile 22.00'da Honshu'dan suya girdi.



"OKYANUSTA 85 MİLYONLA BERABERİM"

Her kanal geçişini sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve farkındalık yaratmaya adayan Avcı, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yüzüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi yolunda altı kanalda Türk bayrağını gururla açtığını belirterek, "3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçtiğim gün kurduğum hayallerin gerçek olmasına artık çok yakınım. Herkesin kalbinin benimle beraber atacağına inanıyorum. Okyanusta tek başıma değil 85 milyon kişiyle beraber yüzeceğim." dedi.