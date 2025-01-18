Bengisu Avcı rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

Bengisu Avcı, sıradışı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



6. Buz Dünya Şampiyonası’na katılan ultramaraton yüzücüsü şampiyonluğunu rekorla taçlandırdı.

TARİHE GEÇTİ



Avcı 200 metre karışıkta 2.52.77'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Bu, 25-29 yaş grubunda dünya rekoru olarak tarihe geçti.



Sporcuların yaklaşık sıfır derecedeki havuzdaki mücadelesi,, insan vücudunun meydan okuması olarak da adlandırılıyor.



Organizasyon İtalya’nın Molveno kentinde düzenleniyor.



Avcı Okyanus Yedilisi'nde beş parkuru geçen ilk Türk kadın unvanını da elinde bulunduruyor.