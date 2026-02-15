"Beni bir daha böyle göremeyeceksiniz" demişti, Burak Yılmaz'a yine kart çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Maçta sarı kart çıkan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonu hakem Fatih Tokail'e tepki gösterdi.

Yılmaz, "Yine her zaman yaşadığımız hakem problemleri var. Utanç verici. Bir haftadır sosyal medyada konuşuluyor, Kocaeli'de geçmişte bir şeyler yapmış. Alt lig hakemi, sanırım Süper Lig'de iki maçı var. Bir tanesi geçen sene, bir tanesi bu sene. Neden geldiği belli. Bu hakemlere az maç verdikleri için gereğini yapıp hemen kızağa alıyorlar. Bunlar normal." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelmişti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha kenarında sinirlerine hakim olamamıştı, hakemin üzerine yürümüştü. Yardımcılarının sakinleştirmeye çalıştığı Yılmaz'a kırmızı kart çıkmıştı.

Özür dileyen Burak daha sonra yaptığı açıklamada, "Ben de duyguları üste seviyede yaşıyorum. Beni bir daha saha kenarında herhangi bir hakeme karşı böyle göremeyeceksiniz. Gelişmeye ve değişmeye devam ediyorum. Bir daha beni öyle görmeyeceksiniz. " demişti.