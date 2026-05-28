"Benim adım Vatan" dedi, ay-yıldızlı formayı seçti. "Bana Türk lokumu diyorlar"

“TÜRK LOKUMU YA DA MAESTRO DİYORLAR”

Hollanda, Portekiz, İtalya ve Türkiye 'den takımların ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Vatan, "Ben de Ferdi ağabey (Kadıoğlu) gibi Premier Lig'de oynamak istiyorum. Ferdi ağabeyi beğenerek izliyorum. O da Premier Lig'de oynuyor. Bu sezon harika bir gol attı. A Milli Takım 'ın değişmez sol beki olmak istiyorum. Norwich City'de A takımda forma giymeye yaklaştığıma inanıyorum. Şans gelecek inşallah." şeklinde görüş belirtti.

Norwich City'de takım arkadaşlarıyla ilişkisinin çok iyi olduğunu dile getiren Vatan, "Türk olduğum için bana hep takılıyorlar. 'Türk lokumu' ya da 'Türk maestro' diyorlar. Maestro demelerini daha çok seviyorum. Çünkü bazen takımı ben yönlendiriyorum." dedi.

Hafta boyunca Norwich'te sıkı bir çalışma tempolarının olduğunu, ailesini ve Türk yemeklerini çok özlediğini anlatan Vatan, "Hafta sonları eve dönüyorum. Annemin Türk yemeklerini yiyorum. Çok özlüyorum. Norwich'te olduğum zamanlar da bir Türk restoranı var, hafta 2-3 kez orada gidiyorum." ifadelerini kullandı.