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Bentancur'a ırkçılık cezası: 7 maç men!

İngiltere Futbol Federasyonu, Rodrigo Bentancur’a 7 maç men cezası verdi.

Bentancur'a ırkçılık cezası: 7 maç men!

Tottenham'ın yıldızı Rodrigo Bentancur'un sözleri pahalıya mal oldu.

Federasyonu yönetimi takım arkadaşı Heung-min Son'a söylediği sözler nedeniyle Bentancur'a ceza verdi. 

HEM MEN HEM PARA CEZASI

Uruguay televizyonuna verdiği röportaj sırasında, "Korelilerin hepsi birbirine benziyor." diyen Bentancur, 7 maçlık ceza verildi. 

27 yaşındaki futbolcu ayrıca 100 bin pound para cezası aldı. 

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