Benzema: Ballon d'Or'u Vinicius JR hak etti

Real Madrid'in eski yıldızı Karim Benzema, Rodri'nin Salı gecesi Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından eski takım arkadaşı Vinicius Jr'ın ödülü hak ettiğini söyledi.

"SİZE 'VAY CANINA' DEDİRTECEK BİR ŞEY YAPMIYOR"

El Chiringuito TV'ye konuşan Fransız yıldız, "Vini Ballon d'Or'u kazanmayı hak etti. Onunla konuştum, üzgün. Bu normal. Rodri'ye karşı bir şeyim yok, o iyi bir oyuncu ama kanepemde televizyon izliyorum ve Rodri size 'vay canına' dedirtecek bir şey yapmıyor. Vini bunu birden fazla kez yaptı." diye konuştu.

Ayrıca bir gün Vinicius'un Ballon d'Or ödülünü alacağını söyleyen Benzema, "Tüm dünyanın sizi Ballon d'Or'u kazanırken görmesi ve sonunda, bir gün önce ya da bir saat önce, kazanamayacağınızı söylemeleri bence karmaşık bir durum. Bu çok karmaşık. Vinicius iyi bir çocuk, çalışacak ve bir gün Ballon d'Or'u kazanacak." ifadelerini kullandı.