Beraberlik Spalletti'yi ürkütmedi: "Böyle çok maç kazanacağız"
05.11.2025 16:47
Reuters
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Sporting Lizbon maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Juventus, evinde ağırladığı Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı.
Geçtiğimiz günlerde Juventus'un başına geçen Luciano Spalletti, alınan beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Araujo'nun kafa vuruşunun ardından 1-0 geriye düşen Juventus, Dusan Vlahovic'in 34. dakikada attığı golle beraberliği yakalamıştı.
"PERFORMANSIMIZDAN MEMNUNUM"
Bugün takımının ortaya koyduğu performansın ardından kendisini iyi hissettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ortaya koyduğumuz performanstan memnunum. Karakter koyduk ve maçı kazanmak için gerekli arzuyu gösterdik. Bu şekilde ilerlersek bolca maç kazanacağız. Maçın başında geriye düşmemize rağmen verdiğimiz reaksiyon bana umut verdi. Taraftarlarımızın tepkisi de bunu sevdiklerini gösteriyor. Bu iyiye işaret." ifadelerini kullandı.
BODO GLIMT İLE KARŞILAŞACAKLAR
Geride kalan dört haftanın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan toplayan Juventus, 25 Kasım 2025 tarihinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak.
Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.