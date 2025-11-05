Beraberlik Spalletti'yi ürkütmedi: "Böyle çok maç kazanacağız"

"PERFORMANSIMIZDAN MEMNUNUM"

Bugün takımının ortaya koyduğu performansın ardından kendisini iyi hissettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ortaya koyduğumuz performanstan memnunum. Karakter koyduk ve maçı kazanmak için gerekli arzuyu gösterdik. Bu şekilde ilerlersek bolca maç kazanacağız. Maçın başında geriye düşmemize rağmen verdiğimiz reaksiyon bana umut verdi. Taraftarlarımızın tepkisi de bunu sevdiklerini gösteriyor. Bu iyiye işaret." ifadelerini kullandı.

BODO GLIMT İLE KARŞILAŞACAKLAR

Geride kalan dört haftanın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan toplayan Juventus, 25 Kasım 2025 tarihinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.