Berfu Cengiz, ABD Açık'a veda etti
Milli tenisçi Berfu Cengiz, ABD Açık elemelerine ilk turda veda etti.
Berfu Cengiz, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinin ilk turunda Çinli Wei Sijia'ya 2-0 yenilerek elendi.
New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar elemelerinde, dünya sıralamasının 504. basamağındaki Berfu ile klasmanın 189 numarası Wei karşılaştı.
Korttan 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılan 25 yaşındaki Berfu, organizasyona veda etti.
