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Berkan Kutlu'dan dalya

Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı.

Berkan Kutlu'dan dalya

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında , Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe ara transfer döneminde Genoa'dan geri dönen Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı.

Milli futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı 100 karşılaşmada 1 gol atıp 5 asist kaydetti.

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