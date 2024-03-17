Berkan Kutlu'dan dalya

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekibe ara transfer döneminde Genoa'dan geri dönen Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı.
Milli futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı 100 karşılaşmada 1 gol atıp 5 asist kaydetti.
Galatasaray formasıyla 𝟏𝟎𝟎. 𝐫𝐞𝐬𝐦𝐢 𝐦𝐚𝐜̧ 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2024
Birlikte kutlanacak daha nice başarılara Berkan! 💛❤️ pic.twitter.com/G9SGwL2J5E
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