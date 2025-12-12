Berke Özer, Avrupa'da tarihe geçti! 11 metrede rakip tanımıyor

Young Boys'un 35. dakikada kazandığı penaltıda topun başına Chris Bedia geçti. Kaleci Berke Özer, 29 yaşındaki futbolcunun sol alt köşeye göndermek istediği meşin yuvarlağı uzanarak çeldi.

Dönen topu yine bir Young Boys oyuncusu tamamlamak istedi ancak Özer, bu topu da çıkarmayı başardı.

PENALTILARDA RAKİPSİZ

Genç file bekçisi, Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki PAOK maçının 72. dakikasında Zivkovic'in kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtardı ve rakibine gol izni vermemişti.