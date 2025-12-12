Berke Özer, Avrupa'da tarihe geçti! 11 metrede rakip tanımıyor
12.12.2025 12:15
NTV - Haber Merkezi
Milli kaleci Berke Özer, Young Boys maçında kurtardığı penaltıyla UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlanırken, milli kaleci Berke Özer performansıyla adını tarihe yazdırdı.
İsviçre ekibi Young Boys ile Fransa temsilcisi Lille karşı karşıya geldi. Wankdorf Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Young Boys'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 61. dakikada Males kaydetti. Lille'de Bouaddi, 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
BERKE ÖZER, 90 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu Berke Özer, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca Lille kalesini korudu.
Milli kaleci Berke Özer, gösterdiği performansla alkış topladı.
Young Boys'un 35. dakikada kazandığı penaltıda topun başına Chris Bedia geçti. Kaleci Berke Özer, 29 yaşındaki futbolcunun sol alt köşeye göndermek istediği meşin yuvarlağı uzanarak çeldi.
Dönen topu yine bir Young Boys oyuncusu tamamlamak istedi ancak Özer, bu topu da çıkarmayı başardı.
PENALTILARDA RAKİPSİZ
Genç file bekçisi, Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki PAOK maçının 72. dakikasında Zivkovic'in kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtardı ve rakibine gol izni vermemişti.
Berke Özer'in Young Boys maçında penaltıyı kurtardığı an.
Berke Özer, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Roma deplasmanında üst üste tekrar edilen 3 penaltı vuruşunda da kalesine duvar örmüştü.
AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇTİ
25 yaşındaki kaleci, bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.