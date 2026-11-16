Berke Özer. "Bu takım çok güzel şeyler yapacak"

Maçta yaptığı 7 net kurtarışla dikkatleri üzerine çeken kalecimiz Berke Özer , gecenin en çok konuşulan ismi olurken, Fransa Teknik Direktörü Zidane 'nin bile övgüsünü aldı.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Berke "Çok üzülüyoruz ama her şeyden önce birbirimize çok güveniyoruz. Bu takım çok güzel şeyler yapacaktır. Çok karakterli, her zaman birbirinin arkasında duran bir takım. İyi günde herkes aile olduğunu söyler ama ne zaman düştüğünde kimin yanında olduğu önemlidir. Bu takımda bunların hepsi var. İnşallah bugünkü maç da bir başlangıç olacak." dedi.