Berke Özer. "Bu takım çok güzel şeyler yapacak"
16.11.2026 02:32
A Milli Takım kalecisi Berke Özer, "Çok üzülüyoruz ama her şeyden önce birbirimize güveniyoruz. İnşallah bugünkü maç bir başlangıç olacaktır" dedi.
Maçta yaptığı 7 net kurtarışla dikkatleri üzerine çeken kalecimiz Berke Özer, gecenin en çok konuşulan ismi olurken, Fransa Teknik Direktörü Zidane 'nin bile övgüsünü aldı.
Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Berke "Çok üzülüyoruz ama her şeyden önce birbirimize çok güveniyoruz. Bu takım çok güzel şeyler yapacaktır. Çok karakterli, her zaman birbirinin arkasında duran bir takım. İyi günde herkes aile olduğunu söyler ama ne zaman düştüğünde kimin yanında olduğu önemlidir. Bu takımda bunların hepsi var. İnşallah bugünkü maç da bir başlangıç olacak." dedi.
MERİH DEMİRAL: KÖTÜ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
Maçtan sonra konuşan takımın tecrübeli oyuncularından Merih Demiral, "Halkımız emin olsun ki, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen kötü oynayabiliriz, hatalar olabilir. Ancak milli formaya yakışır şekilde mücadele ediyoruz. Şu anda kötü bir süreçten geçiyoruz. Üst üste yenilgiler... Hiç kolay değil. Futbolda böyle şeyler olabiliyor ama inşallah önümüzdeki süreçte üstesinden geleceğiz." açıklamasını yaptı.