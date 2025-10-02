Berke Özer destan yazdı: Tekrarlanan üç penaltıyı da kurtardı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Lille, deplasmanda Roma ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Fransız ekibi, 6. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken, 80. dakikada Roma penaltı kazandı. 81. dakikada topun başına geçen Artem Dovbyk'in şutunda kaleci Berke Özer gole izin vermedi. Ardından hakem penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

Penaltıyı bir kez daha Dovbyk kullanırken, milli kaleci topu yine kurtardı. Belçikalı hakem Erik Lambrechts, Berke'nin önde olduğunu belirterek penaltıyı bir kez daha tekrarlattı.

Bu kez beyaz noktanın başına Matias Soule geçti ancak, milli kaleci 3. penaltı atışında da kalesinde devleşerek topun ağlarla buluşmasını engelledi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 3 puanla ayrıldı.