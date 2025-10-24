Berke Özer yine penaltı kurtardı ancak Lille'e yetmedi: 7 gollü çılgın maçta kazanan PAOK!

UEFA Avrupa Ligi lig etabı 3. hafta maçında Fransa ekibi Lille ile Yunanistan temsilcisi PAOK karşı karşıya geldi.



Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, PAOK'un 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Meite, 42. dakikada Konstantelias, 23 ve 74. dakikalarda Zivkovic kaydetti. Ev sahibinin sayıları ise 57. dakikada Andre, 68 ve 78. dakikalarda Igamane'den geldi.



Lille'in 90+7. dakikada Andre ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası faul gerekçesiyle iptal edldi.



Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan PAOK, puanını 4'e yükseltti ve 20. sırada yer buldu. Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez yenilen Lille ise 6 puanla 12. basamakta yer aldı.



Lille, Avrupa Ligi lig etabının 4. haftasında Kızılyıldız deplasmanına çıkacak. PAOK ise Young Boys'u ağırlayacak.