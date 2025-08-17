Berke Özer'e ilk maçında şok: Lille, 6 gollü maçta hayal kırıklığı yaşadı!

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Brest ile Lille karşı karşıya geldi.



Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.



Lille, 11. dakikada Olivier Giroud ve 26. dakikada Haraldsson ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 34. ve 51. dakikalarda Doumbia'nın golleriyle 2-2'lik eşitliği sağladı.



Lille, 66'da Mukau ile yeniden öne geçti ve skoru 3-2 yaptı. Brest, 9 dakika sonra Le Cardinal'in golüyle durumu 3-3'e getirdi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.