Berke Özer'e ilk maçında şok: Lille, 6 gollü maçta hayal kırıklığı yaşadı!
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Berke Özer'in ilk 11 başladığı maçta Brest ile yenişemedi.
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Brest ile Lille karşı karşıya geldi.
Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Lille, 11. dakikada Olivier Giroud ve 26. dakikada Haraldsson ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 34. ve 51. dakikalarda Doumbia'nın golleriyle 2-2'lik eşitliği sağladı.
Lille, 66'da Mukau ile yeniden öne geçti ve skoru 3-2 yaptı. Brest, 9 dakika sonra Le Cardinal'in golüyle durumu 3-3'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
BERKE ÖZER İLK MAÇINA ÇIKTI
Lille'e yeni transfer olan milli kaleci Berke Özer, karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak ilk maçına çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.
PERFORMANSI
Kalesinde 3 gol gören 25 yaşındaki file bekçisi, 2 kurtarış yaptı ve 1 kez yumrukla uzaklaştırma yaptı. 31 pas denemesinin 24'ünde isabet bulan Özer, 10 uzun top denemesinin 4'ünde başarılı oldu.
