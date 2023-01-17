Berke Özer Eyüpspor'da: İmzanın ardından Ümraniyespor'a kiralandı

Transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Eyüpspor, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.



Resmi olarak Eyüpspor'a imza atan Özer ardından Süper Lig takımalrından Ümraniyespor'a kiralandı.



SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Berke!



Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."



Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Özer, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymişti.