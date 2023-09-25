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Berlin Maratonu | Bir yanda dünya rekoru diğer yanda protesto

Atletizmin prestijli organizasyonu Berlin Maratonu'nda dünya rekoru kırıldı. Büyük koşunun öncesindeyse protesto vardı, 8 kişi gözaltına alındı.

Berlin Maratonu | Bir yanda dünya rekoru diğer yanda protesto

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Berlin Maratonu'nda kadınlar dünya rekoru kırıldı, dev organizasyona aktivistler damga vurdu.

Atletizmin prestijli organizasyonu her zaman olduğu gibi başkentinin sokaklarında koşuldu. Maratona ilgi büyüktü. Bazı sporseverler halk koşusuna renkli kıyafetlerle katıldı. 

Başlangıca 2 dakika kala çevre aktivistleri sahneye çıktı. Yollara turuncu boya döken 8 kişi gözaltına alındı.

KADINLARDA DÜNYA REKORU

Tigist Assefa, kadınlarda dünya rekorunu kırdı. Berlin'de geçen yıl da zafere ulaşan Etiyopyalı atlet, çizgiyi 2 saat 11 dakika 53 saniyede geçti.

Erkeklerde çifte olimpiyat şampiyonu 38 yaşındaki Eliud Kipchoge beşinci kez birinci oldu.

Kenyalı sporcu maratonu 2 saat 2 dakika 42 saniyede tamamladı.

38 yaşındaki atlet geçen yıl Berlin'de dünya rekorunu kırmıştı.

Berlin Maratonu | Bir yanda dünya rekoru diğer yanda protesto - 1
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