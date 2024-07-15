Bertrand Traore, Ajax’ta

Hollanda temsilcisi Ajax, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Başakşehir forması da giyen 28 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Söz konusu transferle ilgili konuşan Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, Traore’nin birçok seçeneğinin olmasına rağmen kendilerini tercih ettiği için mutlu olduklarını aktardı.

