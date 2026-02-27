Beş ay forma giydi, Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest'i 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-0'lık sonuç nedeniyle veda etti.



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü.



Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. dakikalarda Aktürkoğlu attı.



TARİHE GEÇTİ, TUNCAY ŞANLI'YI YAKALADI

Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupaları tarihinde bir sezonda en fazla gol atan üç Türk oyuncudan biri oldu.



Geçtiğimiz eylül ayında Fenerbahçe'ye gelen milli futbolcu, 9 maçta görev alırken Nice ve Nottingham Forest'e karşı 2'şer, Stuttgart ve Brann'a karşı da 1'er gol kaydetti.

Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda 6 gol atarak Tuncay Şanlı ve İrfan Can Kahveci'yle birlikte üç Türk futbolcudan biri oldu.

6 - Kerem Aktürkoğlu | 2025/26

6 - İrfan Can Kahveci | 2023/24

6 - Tuncay Şanlı | 2006/07