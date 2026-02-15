Beş gollü maçta Beşiktaş 3 puanı son dakikada aldı

Beşiktaş, Başakşehir karşısında yeni transferleriyle fark yaratmak için sahaya çıktı.

10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve geçen hafta Konyaspor'la berabere kalan siyah beyazlılarda Ndidi babasının cenaze törenine katılacağı için kadroda yer almadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.



Karşılaşmayı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı. Siyah beyazlıların golleri Orkun, Oh ve Mustafa'dan geldi.

Beşiktaş bu skorla puanını 40 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu.

Başakşehir ise 33 puanda ve 6. sırada kaldı. Başakşehir'in Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İKİNCİ MAÇ İKİNCİ GOL: TARİHE GEÇTİ



Beşiktaş'ta El Bilal Toure sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yeni transfer Hyeo gyu Oh ise ikinci maçınca ikinci golünü attı. Oh, bir de asist yaptı.



Oh, Süper Lig'de Ailton'dan (2005/06) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk iki maçta da gol atan ilk forvet oldu.



4 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 4 değişiklik yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Amir Murillo'ya formayı verirken Gökhan Sazdağı'yı kulübeye çekti. Yalçın, stoperde ise Tiago Djalo'yu görevlendirip Emirhan Topçu'yu yedek soyundurdu.



Orta sahanın ortasında Wilfred Ndidi'nin yerine kırmızı kart cezası sona eren Kristjan Asllani ve hücumda ise sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, Cengiz Ünder'in yerine ilk 11'de şans buldu.