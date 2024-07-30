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Beşiktaş 10 milyon euroluk maaş sıkıntısı... 4 isim cepten yiyor!

Beşiktaş, yüksek maaşlarına rağmen perfomansları yetersiz kalan Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic ve Daniel Amartey ile bir türlü anlaşamıyor. Bu isimler Beşiktaş'a 10 milyon euroluk bir maaş yükü yaratıyor.

Beşiktaş 10 milyon euroluk maaş sıkıntısı... 4 isim cepten yiyor!

, yüksek maaş yükü ve beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle yollarını ayırmak istediği futbolcularla henüz vedalaşamadı.

Beşiktaş, yüksek maaş yükü ve beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle yollarını ayırmak istediği futbolcularla henüz vedalaşamadı.

Futbolcuların kendilerine gelen teklifleri maaşları düşük bulduğu için reddedetmesinden dolayı Beşiktaş yapacağı transferler için kontenjanda istediği boşluğu yaratamıyor.

FRIEDEL DEVREYE GİRDİ

Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Brad Friedel, bu isimlerin menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yıllık 3.1 milyon euro Chamberlain'in ise 2.5 milyon euro kazandığı belirtildi.

Beşiktaş 10 milyon euroluk maaş sıkıntısı... 4 isim cepten yiyor! - 1

Siyah-beyazlılarda Rebic'in 2.5 milyon euro ile Amartey'inde 1.7 milyon euro maaşı buluunduğu iddia edildi.

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