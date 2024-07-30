Beşiktaş 10 milyon euroluk maaş sıkıntısı... 4 isim cepten yiyor!

Beşiktaş, yüksek maaş yükü ve beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle yollarını ayırmak istediği futbolcularla henüz vedalaşamadı.



Beşiktaş, yüksek maaş yükü ve beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle yollarını ayırmak istediği futbolcularla henüz vedalaşamadı.



Futbolcuların kendilerine gelen teklifleri maaşları düşük bulduğu için reddedetmesinden dolayı Beşiktaş yapacağı transferler için kontenjanda istediği boşluğu yaratamıyor.



FRIEDEL DEVREYE GİRDİ

Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Brad Friedel, bu isimlerin menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.



Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yıllık 3.1 milyon euro Chamberlain'in ise 2.5 milyon euro kazandığı belirtildi.

