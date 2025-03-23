Beşiktaş, 4 gollü hazırlık maçında İstanbulspor'a mağlup oldu

Beşiktaş , hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 yenildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ile başladı.

İstanbulspor ise maça İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın, İsa Dayaklı, Şeref Özcan, Kerem Şen, Alieu Cham ve Emir Kaan Gültekin 11'i ile çıktı.



İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Siyah-beyazlı ekip, 50. dakikada Gabriel Paulista'yla beraberliği yakaladı. İstanbulspor, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.