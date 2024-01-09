Beşiktaş 7 eksikle Çaykur Rizespor deplasmanında: Muhtemel 11

Beşiktaş, istikrar yakalama peşinde.



Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos mücadeleyi tribünden takip edecek. Kulübedeyse 19 yaş altı takımı sorumlusu Serdar Topraktepe olacak.



Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 kez kazanan siyah-beyazlılar, 18 maçta topladığı 29 puanla 6. sırada yer alıyor.



BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK



Oxlade-Chamberlain ve Necip Uysal'ın sakatlıkları bulunuyor. Milli takımlarına giden Colley, Amartey ve Aboubakar'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Rosier ile kart cezalısı Salih Uçan da forma giyemeyecek.

RİZE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR



Ligde 7 maçtır yenilmeyen Çaykur Rizespor, 29 puan ve averajla 5. basamakta yer alıyor.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.



MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Mert; Onur, Tayyip, Zaynutdinov, Emrecan, Amir, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

