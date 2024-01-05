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Beşiktaş 8 eksikle Kasımpaşa karşısında: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, mücadelede 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Beşiktaş 8 eksikle Kasımpaşa karşısında: Muhtemel 11'ler

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, Süper Lig'in ikinci yarısını maçıyla açacak.

Henüz bir teknik direktörle anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, maça Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

8 EKSİK VAR

Oxlade-Chamberlain ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor.

Aboubakar, Masuaku, Colley ve Amartey, Afrika Kupası için milli takımlarında.

Rosier ve Onana'nın kadro dışı süreçleri devam ediyor.

Ghezzal ise affedilerek kamp kadrosuna dahil edildi.

Topladığı 23 puanla 9. basamakta yer alan Kasımpaşa'da ise Kenneth Omeruo forma giyemeyecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Onur-Necip-Aytuğ-Zaynutdinov, Amir-Salih-Gedson, Rashica-Semih, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Taylan, Yasin, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Nuno Da Costa

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